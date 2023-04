Ultime Notizie – Bomba a San Pietroburgo, donna ricercata per omicidio blogger Tatarsky (Di lunedì 3 aprile 2023) Una donna residente a San Pietroburgo, Daria Trepova, è ricercata perché sospettata dell’omicidio del blogger militare russo Vladlen Tatarsky, ucciso ieri in un bar di San Pietroburgo. In precedenza sembrava che la donna fosse già stata arrestata, ma l’agenzia di stampa russa Fontanka nega informazioni sulla sua detenzione. Secondo il sito di Notizie, le forze dell’ordine russe hanno condotto perquisizioni nel quartiere Pushkinsky di San Pietroburgo. “Le ricerche si sono concluse in un appartamento presumibilmente collegato a una ragazza sospettata di coinvolgimento nell’esplosione”, scrive, aggiungendo che una donna, presumibilmente la madre della ragazza, è stata portata fuori dall’abitazione. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Unaresidente a San, Daria Trepova, èperché sospettata dell’delmilitare russo Vladlen, ucciso ieri in un bar di San. In precedenza sembrava che lafosse già stata arrestata, ma l’agenzia di stampa russa Fontanka nega informazioni sulla sua detenzione. Secondo il sito di, le forze dell’ordine russe hanno condotto perquisizioni nel quartiere Pushkinsky di San. “Le ricerche si sono concluse in un appartamento presumibilmente collegato a una ragazza sospettata di coinvolgimento nell’esplosione”, scrive, aggiungendo che una, presumibilmente la madre della ragazza, è stata portata fuori dall’abitazione. ...

