Ultime Notizie – “500 a rischio al largo della Libia”

"500 a rischio al largo della Libia" (Di lunedì 3 aprile 2023) "Cinquecento vite a rischio in acque internazionali al largo della Libia". A lanciare l'sos è Alarm Phone che chiede alle autorità l'avvio "immediato" di un'operazione di soccorso. "Le condizioni meteorologiche in mare sono molto pericolose", dice l'ong.

