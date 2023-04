Ultima puntata del GF VIP Party con Alfonso Signorini | ospiti 3 Aprile 2023

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 3 aprile 2023) Stasera per la grande finale del Grande Fratello Vip 7 verrà trasmessa l’di quest’edizione del GF VIP. Ma c’è una grande novità: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli andranno in onda direttamente da Cinecittà, per chiudere con un backstage della finalissima. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 GF VIPgran finale: tutti glidel 3Il talk show di Mediaset Infinity ha accompagnato tutti i fan del GF per ben sei mesi. I due conduttori hanno riso, intervistato e anche litigato a volte, con glidelle loro puntate. Ma che cosa dobbiamo aspettarci per quest’grande? Ritorna, come ...