Ulivieri | “Mourinho e Stankovic indicano la strada giusta Davanti a certi gesti giusto non restare indifferenti”

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il gesto diversodomenica 2 aprile nella partita fra Roma e Sampdoria potrebbe essere un esempio da cui ripartire. Il tecnico portoghese ha letteralmente fermato i cori offensivi della Curva Sud giallorossa nei confronti dell’ex giocatore dell’Inter. Sull’episodio è intervenuto Renzo, presidente dell’Assoallenatori, sottolineando che l’accaduto non dovrà passare inosservato. Queste le parole di: “Io ho visto questa scena: la mano destra diaperta sul petto, in segno di orgogliosa appartenenzaa insulti razzisti; un’altra mano, la destra di, questa sollevata a mezz’aria, in segno di censura verso i propri tifosi. Insieme, e sottolineo insieme, queste due mani formano un gesto di coraggio che merita piena ...

Assoallenatori, Ulivieri: “Mourinho e Stankovic indicano la strada da percorrere” ForzaRoma.info

