(Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) - Alle mucche del Regno Unito potrebbero essere somministrati "bloccanti del", per ridurre le loro emissioni di gas serra. Ildalle esalazioni deiè infatti uno dei principali responsabili delle emissioni di gas serra: le mucche e gli altri animali da allevamento sono responsabili di circa il 14% delle emissioni in tutto il mondo. Nel Regno Unito ci sono circa 9,4 milioni di mucche e vitelli. Tuttavia, gli attivisti ecologisti sono scettici, sostenendo che la mossa non affronterebbe gli altri principali danni ambientali derivanti dall'industria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaebaldi : RT @LiberoReporter: bloccare il metano prodotto dagli allevamenti bovini - LiberoReporter : bloccare il metano prodotto dagli allevamenti bovini -

...stanziati dal Governo - ha detto - per bonificare una discarica che oggi produce percolato e,... è un primo segno concreto: tutte le istituzioni devono cooperare perquesta esportazione ...... che viene esteso anche al teleriscaldamento e all'energia termica prodotta con il. Gli ... Si punta poi ale fuoriuscite di professionisti dal Ssn, anche prevedendo incentivi per le ...... nel corso della seduta è stata portata in discussione anche una proposta di legge perla ...anche l'aliquota ridotta per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas. Alla ...

Ultimo'ora: UK: bloccare il metano prodotto dagli allevamenti bovini La Svolta

Resta grave il ferito nell’incidente di ieri notte a Borgo Panigale. Sia la sua Golf che l’impianto sono sotto sequestro ...Brescia, 23 Mar – Come raccontato in diversi articoli del nostro giornale in Italia sono ancora diversi gli incendi/esplosioni provocati da bombole di gas o in cui, comunque, le bombole rimangono coin ...