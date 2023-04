UFFICIALE | WWE e UFC sono un’unica cosa | il comunicato

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 aprile 2023) La Endeavor Group Holdings e la WWE hanno firmato, in data odierna, un accordo per la creazione di una nuova società per azioni che porterà all’unione della federazione di Stamford e della UFC, brand del gruppo Endeavor. Da, la holding possederà il 51% delle azioni mentre la restante parte, il 49%, sarà detenuta dagli attuali azionisti WWE. Finisce un’era, unione storica! “Questa è un’opportunità rarissima per creare una rete per lo sport a livello globale” ha detto il CEO di Endeavor Ariel Emanuel. “Per decenni, Vince McMahon ed il suo team hanno dimostrato un’esperienza, una voglia di innovazione e anche la possibilità di creare valore per gli azionisti. Siamo sicuri che Endeavor farà del suo meglio, riunendo sotto lo stesso tetto WWE e UFC”. Vince McMahon: “E’ il miglior risultato possibile, avremo più di un ...