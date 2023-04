Uffa, tutte 'ste bandiere rosse manco alla festa de l'Unità (Di lunedì 3 aprile 2023) Ormai la F.1 è come Iva Zanicchi: ha passato i settanta da un pezzo, arriva, racconta la sua barzellettaccia e poi giuliva passa per l'incasso. Ma se con l'Aquila di Ligonchio tutto ciò ci può anche ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 3 aprile 2023) Ormai la F.1 è come Iva Zanicchi: ha passato i settanta da un pezzo, arriva, racconta la sua barzellettaccia e poi giuliva passa per l'incasso. Ma se con l'Aquila di Ligonchio tutto ciò ci può anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonostronzaaa : aaron fa sempre le cover tutte uguali uffa che noia - soxosh_ : @hysanwyjlm va bene uffa, scusa comunque per tutte le cose brutte ti amo - lastoray9 : vedo tutte le foto carine delle punzelle in home e sono tipo uffa anch'io.... - MicheleGiorgin9 : @AgainLogan22 Io ho trovato tutte le edizioni di amici in un gruppo ed è fantastico però sul GF non si trova nulla uffa ?????? - Lorenzo90929205 : RT @Steev_mai: ripensando a tutte le emozioni che la fata ci ha regalato ieri sera, sono molto debole per lei ma la odio quando piange per… -