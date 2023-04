Ufc compra la Wwe | ecco la grande fusione del ring

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mkp17 : ufficiale: ENDEAVOR compra la WWE e la 'unisce' alla UFC -

Resta al proprio posto anche Dana White, presidente dell'Ufc, e Nick Khan, Ceo della Wwe, che dirigerà gli affari del wrestling. Il consiglio di amministrazione sarà composto da undici componenti, ...

Ufc compra Wwe: ecco la grande fusione del ring La Gazzetta dello Sport

La nuova era della Wwe e degli sport-intrattenimento è ufficialmente iniziata. Vince McMahon ha accettato di fondersi con il gruppo Endeavor, proprietario della Ufc, per formare una nuova società ...Não satisfeita com a compra do UFC, em 2016, a 'Endeavor', agora, também é dona da WWE. O conglomerado de mídia e entretenimento fechou um acordo para comprar uma participação majoritária da 'World ...