(Di lunedì 3 aprile 2023) L’attaccotargata Andreae poi al Barcellona, alle prese con l’accusa di aver pagato per favori arbitrali con il “caso Negreira”. Aleksandervede due dei tre club promotori della Superlega invischiati in procedimenti penali e si sfrega le mani. Per ildellaè una ghiotta occasione per affossare il progetto che, al netto delle sue criticità, puntava a togliere proprioil controllo totale delle più importanti competizioni per club. Oggi però la popolarità della Superlega resta ai minimi termini, nonostante il divario tra la Premier League e gli altri campionati da un punto di vista economico sia lì a dimostrare che urge una riforma del pallone europeo. La popolarità del progetto è appunto inficiata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : L'intervista del presidente Uefa #Ceferin sta suscitando scalpore specie per le affermazioni su 2 delle squadre che… - capuanogio : #Juventus, #Barcellona e la memoria a due velocità del presidente della #Uefa #Ceferin - DiMarzio : #UEFA | Le parole di Aleksander #Ceferin, presidente della @UEFA, sul caso #Negreira che ha coinvolto il… - aguzzo05 : RT @LeonettiFrank: Quindi Ceferin ha già le sentenze sulla Juve visto che si spinge a dire che il club bianconero ha falsificato i bilanci.… - fattoquotidiano : Uefa, il presidente Ceferin: “Addio Agnelli? Alla Juventus tutto sbagliato, doveva finire così” -

L'intesa è stata siglata da Gabriele Gravina ,della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ... ha vinto il primo Campionato Europeo. Tim è inoltre Title sponsor del campionato di Serie A ...Lo dice ildellaAleksander Ceferin, in un'intervista al quotidiano sloveno 'Ekipa'. 'Non ho un rapporto affettivo con Agnelli o nessun altro alla Juventus, ma vorrei sottolineare ...In una lunga intervista al quotidiano sloveno "Ekipa", ildellatorna a parlare di Superlega e soprattutto dei guai extracampo di Juventus e Barcellona, che assieme al Real Madrid ...

Ceferin (presidente UEFA) esprime il proprio pensiero sulla Juventus e Andrea Agnelli 90min

Per il presidente della Uefa è una ghiotta occasione per affossare il progetto che, al netto delle sue criticità, puntava a togliere proprio alla Uefa il controllo totale delle più importanti ...Non è un'inversione di marcia, ma il segnale che qualcosa sia cambiato. Alexander Ceferi, presidente dell'Uefa, ha rilasciato un'intervista al giornale sloveno Ekipa commentando le dimissioni di ...