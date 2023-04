Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Udinesemania - Una giornata nera: In una partita che poteva segnare la conferma della risalita bianconera, l’Udines… -

Merito di Sottil ( a cui servirà ancora qualche punto per conquistarsi il rinnovo come fatto intendere da Marino) ma anche e soprattutto disquadra dal talento diffuso. Facciamo tre nomi. Il Tucu ...L'Udinese deve essere quel che è sempre stata anche in passato,fucina di talenti. Non perda questo sua caratteristica. Sabato sera al Friuli arriverà il Milan. Partita difficile ma non ...scelta, stando alle parole di capitan Pereyra, voluta dai giocatori stessi per ritrovare quella fame di inizio stagione. Servirà Lo scopriremo domenica, quando i bianconeri saranno di scena a '...

Udinesemania - Una giornata nera | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

L'Udinese è tornata. La vittoria contro il Milan - a sei mesi di distanza dall'ultimo successo casalingo - ha sancito la rinascita dei bianconeri. Diavolo annichilito, 3 a 1 netto e stra meritato. Con ...