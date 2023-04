Udinese Vs Monza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 aprile 2023) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Dopo aver archiviato il discorso salvezza, le due squadre puntano a riscattare le sconfitte subite nel turno precedente e soprattutto migliorare il più possibile la propria posizione in classifica.Vssi giocherà sabato 8 aprile 2023 alle ore 12.30 presso la Dacia Arena.VS: LESottil ritrova l’organico al completo con il rientro dalla squalifica di Becao e Perez che insieme a Bjiol comporranno il pacchetto arretrato. Centrocampo confermato con Ehizibue e Udogie sulle corsie, Samardciz, Walace e Lovric in mezzo. In avanti, Pereyra agirà dietro Beto. Nei brianzoli Mota sarà l’unica punta con Caprari e Ciurria a supporto. A centrocampo, ...