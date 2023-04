Ucraina, Zelensky: “Russia non potrà nascondersi dietro sedia all’Onu” (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il Cremlino non potrà nascondersi dietro una sedia del Consiglio di sicurezza dell’Onu, tubi del gas o altro. Ci sarà sicuramente una responsabilità legale ed equa per ogni crimine russo commesso sul suolo ucraino. Nel tribunale speciale, nella Corte penale internazionale, nei tribunali ucraini”. Lo scrive su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel giorno in cui l’ambasciatore russo al Palazzo di Vetro, Vassily Nebenzia, ha presentato il programma per il mese di presidenza del Consiglio di sicurezza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il Cremlino nonunadel Consiglio di sicurezza dell’Onu, tubi del gas o altro. Ci sarà sicuramente una responsabilità legale ed equa per ogni crimine russo commesso sul suolo ucraino. Nel tribunale speciale, nella Corte penale internazionale, nei tribunali ucraini”. Lo scrive su twitter il presidente ucraino Volodymyr, nel giorno in cui l’ambasciatore russo al Palazzo di Vetro, Vassily Nebenzia, ha presentato il programma per il mese di presidenza del Consiglio di sicurezza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : La #Russia ha assunto la presidenza del Consiglio di Sicurezza #Onu. Cosa può accadere ora ?? @MiloMatte #Zelensky… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina protesta ed esprime seria preoccupazione nel giorno in cui la Russia assume la presidenza del Consiglio d… - fattoquotidiano : Voleva prendere le redini della leadership diplomatica sull'#Ucraina. Peccato che, a un mese dalla conferenza, i pr… - Giovann16809249 : RT @ProgettoLepanto: ??ZELENSKY? LO ASPETTO PER SEPPELLIRLO! Il Capo della Repubblica di #Crimea, Sergei Aksyonov, in risposta alla minaccia… - AndreD81 : RT @Avvenire_Nei: #Ucraina #Armi sempre più costose e potenti stanno arrivando dall'Occidente a #Zelensky. Ma basteranno a vincere la #guer… -