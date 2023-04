Ucraina | Wagner | “Abbiamo preso Bakhmut” Ma Kiev smentisce

(Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Il leader del gruppo, Yevgeni Prigozhin, ha annunciato domenica sera che le truppe russe controllano ora il centro della cittàdi, nell’est dell’. Prigozhin ha spiegato, via Telegram, che i soldati russi hannoil controllo del centro della città alle 23.“issato la bandiera russa con la scritta ‘In memoria di Vladlen Tatarsky”, il – “e la bandiera del gruppo”, ha detto aggiungendo di aver “legalmente” e che “il nemico si sta concentrando sulle regioni occidentali”.Da diverse settimane, il fronte più complicato dell’invasione russa dell’è quello di, che è stato teatro di pesanti combattimenti. Prigozhin ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robymark1 : RT @ultimenotizie: Il Gruppo #Wagner, l'organizzazione di mercenari russi, è ora un esercito a tutti gli effetti di dimensioni pari al pers… - InvictusNon : RT @Robertonuzzoam: BAKHMUT, 2 aprile 2023 ore 23:00 UCRAINA: BAKHMUT È CADUTA, LA GUERRA È PERSA, I RUSSI CE L'HANNO SUONATE! Dichiaraz… - leone52641 : RT @Robertonuzzoam: BAKHMUT, 2 aprile 2023 ore 23:00 UCRAINA: BAKHMUT È CADUTA, LA GUERRA È PERSA, I RUSSI CE L'HANNO SUONATE! Dichiaraz… - TrecentoScudi : RT @World24New: #Prigozhin : 'Abbiamo preso #Bakhmut'. Quindi cito: 'russi ubriachi, armati di pale, senza munizioni, con equipaggiamento p… - Giornaleditalia : Ucraina, brigata Wagner: 'Abbiamo preso Bakhmut'. Kiev nega, poi ammette: 'Russi vicini a controllo' -

... con centinaia di migliaia di follower, ed era considerato molto vicino al capo dei mercenariYevgeny Prigozhin. L'agenzia Tass di lui ha detto che dall'inizio della guerra in"...... con centinaia di migliaia di follower, ed era considerato molto vicino al capo dei mercenariYevgeny Prigozhin. L'agenzia Tass di lui ha detto che dall'inizio della guerra in"...Il leader del gruppo, Yevgeni Prigozhin, ha annunciato domenica sera che le truppe russe controllano ora il centro della cittàdi Bakhmut, nell'est dell'. Prigozhin ha spiegato, via Telegram, che i ...

Ucraina, Wagner: "Abbiamo preso Bakhmut". Ma Kiev smentisce Adnkronos

ed era considerato molto vicino al capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin. L'agenzia Tass di lui ha detto che dall'inizio della guerra in Ucraina "analizzava quotidianamente il corso ...Una bomba è esplosa a San Pietroburgo, in un bar in pieno centro, uccidendo il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky. A confermarlo il ministero dell'Interno russ ...