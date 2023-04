Ucraina, Wagner: “Abbiamo preso Bakhmut”. Ma Kiev smentisce (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Il leader del gruppo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha annunciato domenica sera che le truppe russe controllano ora il centro della città Ucraina di Bakhmut, nell’est dell’Ucraina. Prigozhin ha spiegato, via Telegram, che i soldati russi hanno preso il controllo del centro della città alle 23. “Abbiamo issato la bandiera russa con la scritta ‘In memoria di Vladlen Tatarsky”, il giornalista ucciso in un’esplosione a San Pietroburgo – “e la bandiera del gruppo Wagner”, ha detto aggiungendo di aver “preso legalmente Bakhmut” e che “il nemico si sta concentrando sulle regioni occidentali”. Da diverse settimane, il fronte più complicato dell’invasione russa dell’Ucraina è quello di Bakhmut, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Il leader del gruppo, Yevgeni Prigozhin, ha annunciato domenica sera che le truppe russe controllano ora il centro della cittàdi, nell’est dell’. Prigozhin ha spiegato, via Telegram, che i soldati russi hannoil controllo del centro della città alle 23. “issato la bandiera russa con la scritta ‘In memoria di Vladlen Tatarsky”, il giornalista ucciso in un’esplosione a San Pietroburgo – “e la bandiera del gruppo”, ha detto aggiungendo di aver “legalmente” e che “il nemico si sta concentrando sulle regioni occidentali”. Da diverse settimane, il fronte più complicato dell’invasione russa dell’è quello di, ...

