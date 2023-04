Ucraina: Russia dispiegherà armi nucleari al confine tra Bielorussia e Polonia (Di lunedì 3 aprile 2023) Mosca, 3 mar. (Adnkronos/Dpa) - Le armi nucleari tattiche russe che saranno dispiegate in BieloRussia, saranno collocate al confine con la Polonia. Lo ha annunciato l'ambasciatore di Mosca a Minsk, Boris Gryzlov, aggiungendo che i bunker necessari per immagazzinare le armi dovrebbero essere pronti entro il 1 luglio e che "questo avverrà nonostante il clamore in Europa e negli Stati Uniti" che la decisione ha suscitato. "Dovrebbe esserci una certa parità - ha detto Gryzlov - Se parliamo del dispiegamento di armi nucleari statunitensi in Europa, allora dobbiamo adottare misure che aumenteranno la sicurezza dei nostri stati alleati (BieloRussia e Russia)", che parte del territorio dello Stato dell'Unione, un territorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Mosca, 3 mar. (Adnkronos/Dpa) - Letattiche russe che saranno dispiegate in Bielo, saranno collocate alcon la. Lo ha annunciato l'ambasciatore di Mosca a Minsk, Boris Gryzlov, aggiungendo che i bunker necessari per immagazzinare ledovrebbero essere pronti entro il 1 luglio e che "questo avverrà nonostante il clamore in Europa e negli Stati Uniti" che la decisione ha suscitato. "Dovrebbe esserci una certa parità - ha detto Gryzlov - Se parliamo del dispiegamento distatunitensi in Europa, allora dobbiamo adottare misure che aumenteranno la sicurezza dei nostri stati alleati (Bielo)", che parte del territorio dello Stato dell'Unione, un territorio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «In Ucraina non c’è stata annessione, solo adesione. La Russia non sta attaccando i civili». Dopo 10 anni di interf… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina protesta ed esprime seria preoccupazione nel giorno in cui la Russia assume la presidenza del Consiglio d… - Cerrezio_FC : @Giontoro14 @bartelcewskji @putino @Manuel31816032 Se vuoi continuare a combattere e speri di poter conquistare que… - GianniBerici : RT @SicilianoSum: Il vice ministro degli esteri polacco Przydacz si è lamentato della distruzione da parte della #Russia delle armi fornite… - catapanoannal : Russia, alcuni attivisti affiggono volantini contro al guerra in Ucraina -