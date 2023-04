Ucraina, la diretta – Ricercata una 26enne per l’attentato nel bar di San Pietroburgo. Wagner: “Presa Bakhmut”. Ma Kiev smentisce (Di lunedì 3 aprile 2023) Sale a 32 il numero delle vittime dell’attacco esplosivo nel quale è stato ucciso il blogger nazionalista russo Vladlen Tatarsky. Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato che il gesto non è da attribuire agli ucraini, ma a radicali interni. Altra autobomba a Melitopol occupata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Sale a 32 il numero delle vittime dell’attacco esplosivo nel quale è stato ucciso il blogger nazionalista russo Vladlen Tatarsky. Il capo della, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato che il gesto non è da attribuire agli ucraini, ma a radicali interni. Altra autobomba a Melitopol occupata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

