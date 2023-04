Ucraina: esercito Kiev, 'russi 'molto lontani' dal prendere Bakhmut' (Di lunedì 3 aprile 2023) Kiev, 3 apr. (Adnkronos) - L'Ucraina ha affermato che le forze russe sono "molto lontane" dal prendere la città orientale di Bakhmut e che i combattimenti infuriano ancora intorno all'edificio dell'amministrazione cittadina, dove il gruppo di mercenari Wagner afferma di aver issato la bandiera russa. "Bakhmut è Ucraina, e non hanno catturato nulla e sono molto lontani dal farlo", ha detto il portavoce del comando militare orientale ucraino, ripreso dal Guardian. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023), 3 apr. (Adnkronos) - L'ha affermato che le forze russe sono "lontane" dalla città orientale die che i combattimenti infuriano ancora intorno all'edificio dell'amministrazione cittadina, dove il gruppo di mercenari Wagner afferma di aver issato la bandiera russa. ", e non hanno catturato nulla e sonodal farlo", ha detto il portavoce del comando militare orientale ucraino, ripreso dal Guardian.

