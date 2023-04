Ucraina, chi era Vitalii Merinov il campione di kickboxing morto in guerra (Di lunedì 3 aprile 2023) È venuto a mancare lo scorso 31 marzo Tra i tanti morti in guerra, nel conflitto divampato più di un anno fa tra Russia e Ucraina c’è anche Vitalii Merinov. Lo sportivo è deceduto lo scorso 31 marzo a seguito di alcune ferite riportate. Vitalii Merinov è stato quattro volte campione del Mondo di kickboxing. Era uno dei tanti che allo scoppio della guerra aveva subito deciso di arruolarsi per difendere il suo paese. A darne l’annuncio il sindaco della città di Ivano-Frankivsk, dove era nato Merinov. «Sincere condoglianze alla famiglia e ai propri cari. Memoria eterna all’Eroe!», ha scritto il primo cittadino sui suoi profili social. Poi ha precisato come il campione fosse «andato in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) È venuto a mancare lo scorso 31 marzo Tra i tanti morti in, nel conflitto divampato più di un anno fa tra Russia ec’è anche. Lo sportivo è deceduto lo scorso 31 marzo a seguito di alcune ferite riportate.è stato quattro voltedel Mondo di. Era uno dei tanti che allo scoppio dellaaveva subito deciso di arruolarsi per difendere il suo paese. A darne l’annuncio il sindaco della città di Ivano-Frankivsk, dove era nato. «Sincere condoglianze alla famiglia e ai propri cari. Memoria eterna all’Eroe!», ha scritto il primo cittadino sui suoi profili social. Poi ha precisato come ilfosse «andato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’Ucraina e il “piano di liberazione della Crimea”: “Abbattere il ponte di Kerch, togliere pensione o lavoro a chi… - enpaonlus : Ucraina, così il cane Brus ferma un convoglio e porta i volontari animalisti in soccorso di un altro quattrozampe -… - TeresaBellanova : A pochi mesi dall'inizio della guerra, con una delegazione di @ItaliaViva ci recammo al confine con l'#Ucraina. È p… - Giornaleditalia : Vladlen Tatarsky, chi era il blogger militare russo che denunciò i fallimenti in Ucraina - Andyesti : @Venutigi @Maurizio62 @Ecatetriformis Per chi segue il dibattito in USA sulla guerra in Ucraina sa molto bene che l… -