Ucciso in Russia il blogger ultrà di Putin. Arrestata una donna (Di lunedì 3 aprile 2023) E' salito a 32 il numero delle persone ferite nell'attentato dinamitardo di ieri sera contro un blogger militare - Vladen Tatarski - in un bar di San Pietroburgo di proprietà del capo del gruppo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 aprile 2023) E' salito a 32 il numero delle persone ferite nell'attentato dinamitardo di ieri sera contro unmilitare - Vladen Tatarski - in un bar di San Pietroburgo di proprietà del capo del gruppo ...

