Ucciso con una statuetta il blogger pro Putin Tartarsky: arrestata una ragazza

Le forze di sicurezza russe hanno arrestato una ragazza di 26 anni, Daria Trepova, residente a San Pietroburgo, sospettata dell'omicidio del propagandista Vladlen Tatarsky avvenuto ieri in un bar del ...

