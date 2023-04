Uccise i genitori: difesa fa ricorso contro condanna Benno (Di lunedì 3 aprile 2023) Lo scorso 19 novembre la Corte d'assise di Bolzano aveva condannato all'ergastolo Benno Neumair, l'insegnante bolzanino di 31 anni reo confesso dell'omicidio dei suoi genitori, Peter di 63 anni, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Lo scorso 19 novembre la Corte d'assise di Bolzano avevato all'ergastoloNeumair, l'insegnante bolzanino di 31 anni reo confesso dell'omicidio dei suoi, Peter di 63 anni, e ...

Uccise i genitori: difesa fa ricorso contro condanna Benno Lo scorso 19 novembre la Corte d'assise di Bolzano aveva condannato all'ergastolo Benno Neumair, l'insegnante bolzanino di 31 anni reo confesso dell'omicidio dei suoi genitori, Peter di 63 anni, e Laura di 68 anni. Benno, il 4 gennaio 2021, aveva strangolato entrambi con un cordino ed aveva poi gettato i loro corpi nell'Adige. I giudici di primo grado avevano ...