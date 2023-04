Uccisa a sprangate | assassino arrestato dopo 7 anni in Senegal

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Valentina Tarallo uccisa a sprangate a Ginevra: arrestato (dopo 7 anni) in Senegal il suo assassino - bizcommunityit : Uccisa a sprangate a Ginevra: dopo 7 anni arrestato in Senegal l'uomo ricercato - GMarcuccio : RT @ImolaOggi: Valentina Tarallo uccisa a sprangate a Ginevra: arrestato senegalese dopo 7 anni. L'uomo aveva sposato un'italiana che lo av… - Curso28299726 : RT @ImolaOggi: Valentina Tarallo uccisa a sprangate a Ginevra: arrestato senegalese dopo 7 anni. L'uomo aveva sposato un'italiana che lo av… - infoitinterno : Uccisa a sprangate, arrestato in Senegal l'assassino della ricercatrice torinese Valentina Tarallo -

Ci sono voluti 7 anni per riuscire a individuare e arrestare l'uomo che l'11 aprile 2016 avrebbe impugnato una spranga e ucciso Valentina Tarallo , 28 anni, sotto casa sua a Ginevra. La giovane era ...Ci sono voluti 7 anni ma alla fine il presunto assassino di Valentina Tarallo è stato arrestato . Per l'omicidio della ragazza piemontese di 28 anni,a Ginevra nel 2016, è finito in carcere un senegalese di 43 anni, bloccato nel suo paese di origine. L'uomo è stato incastrato dalle impronte trovate sulla mazza utilizzata per ...Leggi Anche Femminicidio in Argentina, il fidanzato da Pescara: 'L'ex ha ucciso Patricia e i nostri sogni, ora voglio aiutare la figlia' Leggi Anche Congo, uccisi l'ambasciatore italiano Luca ...

Uccisa a sprangate a Ginevra: dopo 7 anni arrestato in Senegal l'uomo ricercato TGCOM

La sera dell'11 aprile 2016 attese Valentina sotto casa, in Avenue de la Croisette, e la colpì ripetutamente al corpo con una spranga. Dopodiché il killer fuggì a bordo di un autobus facendo perdere ...