Twitter cambia logo: arriva Shiba Inu di Elon Musk e il Dogecoin raddoppia (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Elon Musk è impazzito e proprio in questi minuti il logo di Twitter è cambiato, infatti, è comparso il simbolo di Doge che ha fatto schizzare alle stelle la criptovaluta Dogecoin. In un singolare episodio, il prezzo del Dogecoin, una criptovaluta basata sul meme del cane Shiba Inu, è aumentato sensibilmente dopo che il suo logo è apparso al posto del consueto uccellino su Twitter. Gli utenti che visitavano il sito si sono trovati di fronte all’icona della Shiba Inu, spingendo gli investitori in criptovalute a far salire rapidamente il valore del Dogecoin. Questa insolita sostituzione del logo su Twitter ha destato la curiosità di molti, ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroidè impazzito e proprio in questi minuti ildito, infatti, è comparso il simbolo di Doge che ha fatto schizzare alle stelle la criptovaluta. In un singolare episodio, il prezzo del, una criptovaluta basata sul meme del caneInu, è aumentato sensibilmente dopo che il suoè apparso al posto del consueto uccellino su. Gli utenti che visitavano il sito si sono trovati di fronte all’icona dellaInu, spingendo gli investitori in criptovalute a far salire rapidamente il valore del. Questa insolita sostituzione delsuha destato la curiosità di molti, ...

