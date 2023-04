Tutto finito? Sondaggione-Mentana: che fine fa il Pd. Dove arrivano Meloni e Salvini (Di lunedì 3 aprile 2023) Il sondaggio di Enrico Mentana a Tg La7 fotografa una situazione piuttosto cristallizzata. Da un lato c'è il centrodestra che non si ferma, dall'altro lato il centrosinistra che gioca al travaso di voti tra Pd, 5s e anche Terzo Polo. In sostanza i dtai confermano che l'effetto Schlein non riesce a dare slancio al campo progressista perché se il Pd cresce, i 5 Stelle arrestano la loro spinta. E la prova è arrivata dalle elezioni in Friuli Venezia Giulia Dove il candidato di Pd e 5s è stato doppiato da Massimiliano Fedriga confermato alla guida della regione. Fratelli d'Italia secondi i dati Swg torna a crescere e si attesta al 29,7 per cento guadagnando lo 0,1 per cento sulla scorsa settimana. Il Pd non cresce più e si ferma al 20,4 per cento. I Cinque Stelle perdono lo 0,5 per cento e si attestano al 15,1. La Lega continua la sua cavalcata e raggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Il sondaggio di Enricoa Tg La7 fotografa una situazione piuttosto cristallizzata. Da un lato c'è il centrodestra che non si ferma, dall'altro lato il centrosinistra che gioca al travaso di voti tra Pd, 5s e anche Terzo Polo. In sostanza i dtai confermano che l'effetto Schlein non riesce a dare slancio al campo progressista perché se il Pd cresce, i 5 Stelle arrestano la loro spinta. E la prova è arrivata dalle elezioni in Friuli Venezia Giuliail candidato di Pd e 5s è stato doppiato da Massimiliano Fedriga confermato alla guida della regione. Fratelli d'Italia secondi i dati Swg torna a crescere e si attesta al 29,7 per cento guadagnando lo 0,1 per cento sulla scorsa settimana. Il Pd non cresce più e si ferma al 20,4 per cento. I Cinque Stelle perdono lo 0,5 per cento e si attestano al 15,1. La Lega continua la sua cavalcata e raggiunge ...

