Tutto chiede salvezza rinnovato per la seconda stagione: l'annuncio ufficiale (Di lunedì 3 aprile 2023) La fortunata serie italiana Tutto chiede salvezza è stata rinnovata per la seconda stagione. Stamattina è arrivato l'annuncio di Netflix sui suoi social. Per ora non ci sono altre informazioni, se non i nomi degli sceneggiatori: Francesco Bruni, Daniele Mancarelli e Daniela Gambaro. Ci sarà ancora il protagonista Federico Cesari? Sembrerebbe di sì, considerando che ha condiviso il post di Netflix sulle sue storie Instagram. Oggi è un po' meno lunedì: la seconda stagione di #Tuttochiedesalvezza è in arrivo prossimamente pic.twitter.com/Cryo0gAlHd — Netflix Italia (@NetflixIT) April 3, 2023

