Tutti insieme per Evan Gershkovich. Un appello ai giornali italiani (Di lunedì 3 aprile 2023) Ventidue direttori di testate giornalistiche francesi hanno scritto una lettera aperta all’ambasciatore russo in Francia, Alexei Mechkov, denunciando l’arresto da parte di Mosca di Evan Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal, e chiedendone la liberazione immediata. “Tenere Evan Gershkovich in custodia equivale a prendere un ostaggio – scrivono – E’ un avvertimento, una minaccia, finanche un atto di terrore diretto agli ultimi rappresentanti dei media internazionali ancora presenti nel vostro paese”. Venerdì, 38 direttori di testate con una sede negli Stati Uniti avEvano scritto all’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, per la stessa ragione e con lo stesso scopo: “L’arresto ingiusto di Gershkovich è un’escalation significativa ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 aprile 2023) Ventidue direttori di testatestiche francesi hanno scritto una lettera aperta all’ambasciatore russo in Francia, Alexei Mechkov, denunciando l’arresto da parte di Mosca dista del Wall Street Journal, e chiedendone la liberazione immediata. “Tenerein custodia equivale a prendere un ostaggio – scrivono – E’ un avvertimento, una minaccia, finanche un atto di terrore diretto agli ultimi rappresentanti dei media internazionali ancora presenti nel vostro paese”. Venerdì, 38 direttori di testate con una sede negli Stati Uniti avo scritto all’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, per la stessa ragione e con lo stesso scopo: “L’arresto ingiusto diè un’escalation significativa ...

