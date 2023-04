Così Domenico, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, intervenendo su Innovazione e Made in Italy nell'ambito dell'evento promosso da Angi al Ministero delle Imprese e del Made in ...Bagli di, Pagliarani di Fortunato, Patrignani Fabbro ed un altro che è noto'. Nel ... Verità sul: troppe 60 milioni di presenze Ma a Rimini c'è ancora il molo di levante Il Rimini ......dall'Europa all'India con Alessia Morabito Sabato 1 e Domenica 2 aprile Movimento del... ore 18.30 CORSO BASE DI PASTICCERIA Le frolle Con Alessandra- T'Intorto Cooking Lab ...

Turismo, Pellegrino (Bluvacanze): valorizzare processi interni - Il ... Il Sole 24 ORE

Così Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, intervenendo su Innovazione e Made in Italy nell'ambito dell'evento promosso da Angi al Ministero delle Imprese e del Made in ...La Riserva Naturale della Val Rosandra ha emanato una ordinanza che vieta l'arrampicata in falesia fino al 30 giugno ...