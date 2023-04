Tunisia tra pericolo terrorismo e giovani in fuga

(Di lunedì 3 aprile 2023) E’ evidente: le morti per gli sbarchi diventano indegnamente strumento politico per la nostra Nazione, e contemporaneamente ladopo uno spiraglio di civiltà e democrazia ritorna ad uno Stato nel suo pieno collasso che provoca la strigante maggioranza di emigranti che corrono verso il nostro Paese. Ad Ottobre scorso laaccolse Fabrizio Saggio che assunse l’incarico di nuovo Ambasciatore italiano in: egli promise di adoperarsi durante il suo mandato, per rafforzare lo storico legame che unisce Tunisi e Roma, approfondire il dialogo tra le due sponde dello stesso mare al fine di sviluppare appieno l’enorme potenziale a disposizione. Quello che è successo recentemente in Calabria è un evento terribile dalle prospettive incresciose ma visto che in materia di immigrazione l’Italia è sola in tutto il panorama europeo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Nuovo giro di vite in Tunisia: almeno 17 persone – tra le quali esponenti di partiti di opposizione, attivisti, avv… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi La rete segreta tra Erdogan e Qatargate ???In 5 giorni 6.500 sbarchi. La Tunisia esplode ???«Cosp… - amnestyitalia : #Tunisia Almeno 17 persone – tra le quali esponenti di partiti di opposizione, attivisti, avvocati e il direttore… - _m3dvsa_ : 11 giorni fa è avvenuto un incontro d governo parallelo tra Mattarella, Draghi, Gentiloni,quest'ultimo anche in Tun… - AmnestyPerugia : RT @emanuele82: Tunisia: indagate dalle autorità per infondati reati di 'cospirazione', per i quali rischiano persino la pena di morte, alm… -

... tutti i dati I migranti bliccati -loro ci sarebbe anche una donna incinta e sarebbero ... Leggi Anche Migranti, troppi morti in mare in: in tilt il reparto di medicina legale di Sfax Leggi ..."Alcuni siti produttivi,cui la capitale Tunisi, l'area irrigua di Kairouan (nel centro del ... Laha introdotto un sistema di quote per l'acqua potabile e ne ha vietato l'uso in agricoltura ...Presso l'hotspot ci sono così 325 persone,cui 44 nuclei familiari, 239 uomini, 63 donne e 23 ... chi arriva dallaha segni di violenza sul corpo, vengono infatti percossi e colpiti nei ...

Tunisia tra pericolo terrorismo e giovani in fuga - Ildenaro.it Il Denaro

Egli si ritrova una brutta gatta da pelare perché la Tunisia di trova ad interfacciare un momento in cui è l’esecutivo italiano ad essere solo, tra una Europa che prende le distanze dalle sue ...Intervista al deputato di sinistra in esilio politico in Italia Majdi Karbai: “In Tunisia c’è una dittatura, il parlamento è chiuso, ci ...