Tunisia: Saied riappare in pubblico e fuga dubbi su sua salute (Di lunedì 3 aprile 2023) Il presidente tunisino Kais Saied è tornato dopo 11 giorni di assenza a farsi rivedere in pubblico, fugando ogni dubbio sul suo stato di salute. Il capo dello Stato si è fatto riprendere in un video ...

