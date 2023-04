“Tu” Federico Fashion Style | sboccia l’amore | nuova vita dopo le lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023) Uscito dalla buferasta tornando piano piano alla normalità della cose, al suo fianco pare ci sia anche qualcuno di molto speciale: un nuovo fidanzato.L’ultimo anno perè stato molto duro,la fine della storia con la compagna Letizia Porcu (da cui ha avuto una figlia) il parrucchiere aveva deciso di fare coming out, in diretta tv, ai microfoni di Verissimo, la trasmissione in onda su Canale 5 e guidata da Silvia Toffanin. Toffanin alla quale aveva raccontato i dettagli della sua crisi con Letizia. “Quando ho parlato con lei, avevo capito che non poteva andare…ho parlato a cuore aperto, dicendole tutto in, non nascondendole nulla. Mi sento di dire la verità. Tre anni fa sono andato da Letizia e le ho detto non posso darti ciò che tu ...