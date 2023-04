Trump vola a New York per il processo e aizza i suoi: «Da Biden a Soros, una caccia alle streghe contro di me!» – Il video (Di lunedì 3 aprile 2023) «AMERICA FIRST». «Interferenze elettorali!» Così (maiuscolo compreso), Donald Trump rispolvera il suo marchio di fabbrica e il suo armamentario di accuse preferito direttamente dal volo che lo ho appena portato dalla sua Mar-a-Lago, in Florida, a New York, dove è atteso in tribunale domani, martedì 4 aprile. A seguito della storica incriminazione stabilita la scorsa settimana dal gran giurì, il primo ex presidente Usa a essere sottoposto a un processo penale dovrà rispondere di almeno 30 reati riconducibili alle frode commerciale, in particolare in relazione ai presunti pagamenti elargiti da Trump alla pornostar Stormy Daniels. Il tycoon domani dovrebbe costituirsi, ma non sembra avere alcuna intenzione di accettare serenamente il decorso della giustizia. Anzi, pare pronto a trasformare la sua ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) «AMERICA FIRST». «Interferenze elettorali!» Così (maiuscolo compreso), Donaldrispolvera il suo marchio di fabbrica e il suo armamentario di accuse preferito direttamente dal volo che lo ho appena portato dalla sua Mar-a-Lago, in Florida, a New, dove è atteso in tribunale domani, martedì 4 aprile. A seguito della storica incriminazione stabilita la scorsa settimana dal gran giurì, il primo ex presidente Usa a essere sottoposto a unpenale dovrà rispondere di almeno 30 reati riconducibilifrode commerciale, in particolare in relazione ai presunti pagamenti elargiti daalla pornostar Stormy Daniels. Il tycoon domani dovrebbe costituirsi, ma non sembra avere alcuna intenzione di accettare serenamente il decorso della giustizia. Anzi, pare pronto a trasformare la sua ...

