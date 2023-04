Trump, non solo Stormy Daniels: nuovi guai dalle carte segrete (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Incriminato per il caso legato alla vicenda di Stormy Daniels, Donald Trump potrebbe fare presto i conti con altri, potenzialmente ben più gravi guai giudiziari. Il dipartimento di Giustizia e l’Fbi hanno infatti raccolto nuove prove a sostegno delle accuse di intralcio alla giustizia, nell’ambito dell’inchiesta sui documenti classificati che l’ex presidente avrebbe trasferito, e trattenuto nonostante le molteplici richieste di consegna, a Mar-a-Lago. Secondo quanto riferiscono fonti informate al Washington Post, le nuove prove sono emerse mentre gli investigatori hanno analizzato mail e sms fornite da un’ex assistente di Trump, Molly Michael, che lo ha seguito dalla Casa Bianca alla Florida. Le comunicazioni avrebbero dato indicazioni sulle attività quotidiane a Mar-a-Lago nei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Incriminato per il caso legato alla vicenda di, Donaldpotrebbe fare presto i conti con altri, potenzialmente ben più gravigiudiziari. Il dipartimento di Giustizia e l’Fbi hanno infatti raccolto nuove prove a sostegno delle accuse di intralcio alla giustizia, nell’ambito dell’inchiesta sui documenti classificati che l’ex presidente avrebbe trasferito, e trattenuto nonostante le molteplici richieste di consegna, a Mar-a-Lago. Secondo quanto riferiscono fonti informate al Washington Post, le nuove prove sono emerse mentre gli investigatori hanno analizzato mail e sms fornite da un’ex assistente di, Molly Michael, che lo ha seguito dalla Casa Bianca alla Florida. Le comunicazioni avrebbero dato indicazioni sulle attività quotidiane a Mar-a-Lago nei ...

