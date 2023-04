Trump incriminato; domani sarà in tribunale a New York (Di lunedì 3 aprile 2023) New York blindata oggi per l'arrivo di Trump in vista dell'udienza di domani. Transenne e agenti intorno al tribunale di Manhattan e anche alla Trump Towe. «Partirò da Mar-a-Lago a mezzogiorno (le 18 in Italia), verso la Trump Tower a New York. Martedì mattina, crediateci o meno, andrò in tribunale. l'America non doveva essere così»: lo scrive Donal Trump sul suo social Truth, annunciando la sua partenza per la Grande Mela, dove domani sarà incriminato per il caso della pornostar. Il 60% degli americani approva l'incriminazione di Trump, secondo l'ultimo sondaggio della Cnn pubblicato a poche ore dalla comparizione in un tribunale di Manhattan dell'ex ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 aprile 2023) Newblindata oggi per l'arrivo diin vista dell'udienza di. Transenne e agenti intorno aldi Manhattan e anche allaTowe. «Partirò da Mar-a-Lago a mezzogiorno (le 18 in Italia), verso laTower a New. Martedì mattina, crediateci o meno, andrò in. l'America non doveva essere così»: lo scrive Donalsul suo social Truth, annunciando la sua partenza per la Grande Mela, doveper il caso della pornostar. Il 60% degli americani approva l'incriminazione di, secondo l'ultimo sondaggio della Cnn pubblicato a poche ore dalla comparizione in undi Manhattan dell'ex ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Vogliono arrestare #Trump, ma così non fanno altro che rimetterlo in campo e fomentare 74 milioni di elettori del 2… - NicolaPorro : L’inchiesta può essere un boomerang per la procura ?? #Trump #Usa - rulajebreal : È ufficiale: Trump è il primo Presidente condannato in 2 impeachment. Il primo per aver istigato un'insurrezione… - LNN999 : RT @itsmeback_: Trump annuncia che si rivolgerà alla nazione alle 20.15 da Mar-a-Lago di MARTEDÌ - poche ore dopo il suo arresto a New York… - Agenzia_Italia : Le prossime ore di #Trump incriminato. Gli verrà scattata una foto segnaletica? Sarà ammanettato? Tornerà subito in… -