(Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Domani sarà il giorno della prima incriminazione della storia di un examericano, ma in realtà Donaldpotrebbe trovarsi nel prossimo futuro a fare i conti con altre, anche ben più gravi, incriminazioni. Sono infatti diverse le, sia a livello statale che federale, in cui è coinvolto l’exun elenco. Interferenze elettorali in Georgia La procuratrice distrettuale della contea di Fulton, in Georgia, Fani Willis, all’inizio del 2021 ha avviato un’inchiesta su possibili interferenze elettorali da parte dinelle elezioni del 2020. A provocarla sono state le registrazioni, diffuse dalla stampa, di una telefonata che l’alloraaveva fatto al segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Proud Boys, Oath keepers, milizie eversive di estrema dx, la setta complottista di Qanon, i gruppi della supremazia… - fisco24_info : Trump, ecco tutte le inchieste a carico dell'ex presidente: (Adnkronos) - Domani la prima incriminazione della stor… - AnnaP1953 : RT @Libero_official: Il processo a #DonaldTrump si basa sulla testimonianza di #StormyDaniels: attrice a luci rosse e macchina da soldi. Ec… - Ric_1971 : RT @RaffaeleGianni4: Donald Trump prenderebbe voti dai 2/3 del globo terraqueo ecco perché lo vogliono bloccare segnerebbe la fine del nuov… - gianfrancazorz1 : @rulajebreal Ecco che è partita la campagna elettorale per fare vincere Trump niente di nuovo avete tutti lo stesso stampo ?? -

le mie due principali fonti di ispirazione per il ruolo, Angelina Jolie e il mio cappello". La ... John Waters: "Il trash oggi I reality tv e" Meglio un regista uomo o una donna Riflettendo ...Ci saranno violenze e morti" Frae Daniels guerra di gadget e di allusioni sessuali: "Lui non mi fa paura, l'ho visto nudo" Fox News torna a puntare sucon discorsi incendiari, senza il ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Stormy Daniels, la pornostar al centro del caso: "Ora non è più intoccabile. Ci saranno violenze e morti" La guru del "Peace and Love" Marianne Williamson ...

Trump, ecco tutte le inchieste a carico dell'ex presidente Adnkronos

La procuratrice distrettuale della contea di Fulton, in Georgia, Fani Willis, all'inizio del 2021 ha avviato un'inchiesta su possibili interferenze elettorali da parte di Trump nelle elezioni del 2020 ...(La Sicilia) Donald Trump in arrivo nella sua Tower e Manhattan si blinda in attesa dell'udienza: ecco che si prevede dalla nostra inviata Anna Lombardi Tutti gli agenti richiamati in servizio per ...