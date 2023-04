Trump contro i magistrati: “Prendete Biden” (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Dall’aereo che lo sta portando dalla Florida a New York, dove domani si terrà l’udienza per l’incriminazione, Donald Trump attacca i magistrati, che non indagano sul modo in cui Joe Biden ha gestito i documenti riservati, mentre lui viene perseguito per le carte trovate a Mar-a-Lago. “Quando esamineranno i documenti di Biden?… Io ho seguito il Presidential Records Act, lui no. Lui ha ostacolato, io no. Il procuratore Jack Smith, che odia Trump e che è un pazzo, dovrebbe ‘PRENDERE Biden!, ha scritto l’ex presidente sul social Truth. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Dall’aereo che lo sta portando dalla Florida a New York, dove domani si terrà l’udienza per l’incriminazione, Donaldattacca i, che non indagano sul modo in cui Joeha gestito i documenti riservati, mentre lui viene perseguito per le carte trovate a Mar-a-Lago. “Quando esamineranno i documenti di?… Io ho seguito il Presidential Records Act, lui no. Lui ha ostacolato, io no. Il procuratore Jack Smith, che odiae che è un pazzo, dovrebbe ‘PRENDERE!, ha scritto l’ex presidente sul social Truth. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

