Trump a New York per udienza. Biden: "Fiducia in giustizia" (Di lunedì 3 aprile 2023) Washington, 3 apr. (Adnkronos) - Donald Trump è atterrato all'aeroporto La Guardia di New York, alla vigilia dell'udienza per la sua in Friuli Venezia Giulia . L'ex presidente si è poi diretto nella residenza alla Trump Tower, a Manhattan, poco prima della 16.15 ora locale, le 22.15 in Italia. Qui l'ex presidente americano trascorrerà la notte, prima di recarsi domani al tribunale di New York. Secondo quanto riferito da due fonti delle forze dell'ordine citate da Nbc News, l'ex presidente uscirà dalla Trump Tower solo per l'udienza di domani fissata alle 14.15, le 20.15 in Italia. Secondo la Cnn, Trump incontrerà adesso i suoi legali e consiglieri politici. Dall'aereo che lo stava portando dalla Florida a New York, il tycoon ha intanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Washington, 3 apr. (Adnkronos) - Donaldè atterrato all'aeroporto La Guardia di New, alla vigilia dell'per la sua in Friuli Venezia Giulia . L'ex presidente si è poi diretto nella residenza allaTower, a Manhattan, poco prima della 16.15 ora locale, le 22.15 in Italia. Qui l'ex presidente americano trascorrerà la notte, prima di recarsi domani al tribunale di New. Secondo quanto riferito da due fonti delle forze dell'ordine citate da Nbc News, l'ex presidente uscirà dallaTower solo per l'di domani fissata alle 14.15, le 20.15 in Italia. Secondo la Cnn,incontrerà adesso i suoi legali e consiglieri politici. Dall'aereo che lo stava portando dalla Florida a New, il tycoon ha intanto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il comitato elettorale dell’ex presidente americano: «A 24 ore dall’incriminazione il popolo si è schierato». Il ty… - RaiNews : Un sondaggio della CNN ha rilevato che il 60% degli americani approva l'incriminazione dell'ex presidente. Circa 4… - TrueReportNet : ???? Il Presidente Trump è a casa, nella Trump Tower di New York. - Giagrall69 : RT @itsmeback_: L'intero isolato di fronte alla Trump Tower a New York è barricato. Massiccia presenza della stampa in attesa dell'arrivo d… - Bera49164308 : RT @TrueReportNet: ???? Trump è arrivato a New York -