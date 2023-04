Trump a New York per udienza. Biden: "Fiducia in giustizia" (Di lunedì 3 aprile 2023) Donald Trump è atterrato all'aeroporto La Guardia di New York, alla vigilia dell'udienza per la sua incriminazione nel caso Stormy Daniels . L'ex presidente si è poi diretto nella residenza alla Trump ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Donaldè atterrato all'aeroporto La Guardia di New, alla vigilia dell'per la sua incriminazione nel caso Stormy Daniels . L'ex presidente si è poi diretto nella residenza alla...

Donald Trump è arrivato alla Trump Tower a New York Donald Trump è arrivato alla sua Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, dove trascorrerà la notte prima dell'udienza di domani in cui gli verranno formalizzate le accuse legate alla vicenda della pornostar Stormy Daniels. La zona è blindata per l'arrivo di Trump in vista dell'udienza. Trump ha salutato velocemente i suoi sostenitori prima di entrare nella sua famosa residenza sulla 5th Avenue a New York, circondato da una stretta sorveglianza.