Trovano casa e abbandonano gli animali nel campo rom | cani e conigli lasciati in mezzo alla sporcizia FOTO

Acilia. Animali abbandonati a loro stessi all'interno di un accampamento abusivo. Il triste e sconcertante ritrovamento è stato effettuato degli operatori del Noorsa Roma che hanno poi provveduto a salvare gli animali, altrimenti destinati a morte certa. Trovati denutriti ed in mezzo alla sporcizia due cani e due conigli poi messi al sicuro e affidati prima alle cure della società Pet in Time e poi a quelle del personale sanitario dell'Asl Roma 3. Denunciati i proprietari, a seguito degli accertamenti è poi emerso che i conigli appartenevano ad un'altra persona che li ha immediatamente richiesti.

