Trotto | Eolieper non è più maiden

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il mese di aprile 2023, per il team di(una qualitativa e promettente erede di Maharajah), è iniziato benissimo: si è tolta la qualifica di ““; sabato 1 Aprile 2023, infatti, la baiaha vinto la sua prima corsa in carriera (la 3ª di Roma ?). La prestazione diL’erede di Lisalisaper ha trionfato nel premio “Porsche“; sulla distanza di 1.640 Metri in un ragguaglio cronometrico di 1.15.7 (t/km). Il Premio Porsche In pista femmine trottatrici indigene ed europee di 3 anni, non vincitrici di 2.000,00 €uro nella carriera. In sulky i drivers professionisti; Distanza: 1.640 Metri. La triade che sorride PROPRIETARIO di: Matteo Palmigiani ALLENATORE di: Karim Berri DRIVER di: Vincenzo ...