Troppa puzza sotto il naso Chi avverte Schlein | così rischia grosso

(Di lunedì 3 aprile 2023) Carlo De Benedetti, ospite del Festival del quotidiano “Domani”, giornale di cui è editore, ha accusato il governo e la premier Meloni di “incompetenza”. In particolare sono state molto dure e sgradevoli le parole riservate alla leader di Fratelli d'Italia: “Quella figurina del nostro primo ministro, quando esce da una riunione a Bruxelles, dice che è soddisfatta, ma non si rende conto che la ascoltano anche i burocrati europei. E sui migranti non è avvenuto nulla, allora vuol dire che si può fare qualsiasi cosa con l'Italia. Questo dimostra demenza”. Affermazioni che hanno indignato la maggioranza di centrodestra e anche diversi giornalisti. Primo fra tutti Peter Gomez. Il direttore de “ilfattoquotidiano.it” in collegamento con il talk di LA7 “L'Aria che Tira”, lunedì 3 aprile, ha osservato: “Apprezzai molto quando nel 2018 De Benedetti ammise il fallimento dell'elite davanti ...

