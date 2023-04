(Di lunedì 3 aprile 2023) La premier cerca di tirarsi fuori dall'affanno di un Recovery sempre più ingolfato tra burocrazia, ritardi e polemiche con i precedenti governi. Ma tempo qualche ora e si ritrova con l'ennesima rogna: il leghista Molinari che dice urbi et orbi che sarebbe meglio rinunciare a parte dei soldi europei. E via un'altra smentita all'alleato riottoso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Troncare, sopire e... malmenare la Lega. Meloni percorre la via crucis del Pnrr - LaPiave : @EugenioCardi ...sopire, troncare, padre molto reverendo: troncare, sopire... - animadellafesta : @boni_castellane 'sopire, troncare, padre molto reverendo, troncare, sopire [...] L'essenziale è che siano salvi tu… -

... prefazione del Conte zio di manzoniana memoria: insomma quello di ", padre molto reverendo:". Da 29 anni attendiamo di sapere chi e perché aprì il fuoco su una ...E girano attorno, e dicono e non dicono, e la prendono alla lontana, cercando ingenuamente disul nascere. Ma davvero la vogliamo cercare la borghesia mafiosa E dove vogliamo ...Sarebbe la tipica prassi clerical - manzoniana del '' per 'non dare scandalo'. Un modus che si è rivelato storicamente fallimentare, dato che la verità torna sempre ...