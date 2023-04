Triple H: “La sconfitta di Cody? Sentivo che c’era una storia migliore da raccontare” (Di lunedì 3 aprile 2023) La vittoria di Roman Reigns su Cody Rhodes ha spiazzato molti fan. Dopo oltre 900 giorni di regno, infatti, molti appassionati ed anche addetti ai lavori si aspettavano una sconfitta per il Tribal Chief e vedevano in Cody il possibile artefice che così facendo poteva imporsi come nuova star in WWE. Parlando alla conferenza stampa post-show, Triple H ha commentato l’incontro tra Cody e Roman: “Forse per molte persone è stato un risultato scioccante. Quello che voglio dire è che per me è sempre interessante quando la gente dice: “Come è potuto succedere?” o “Come hanno potuto farlo in quel momento?”. E’ la quasi perfetta sintesi di questa storia: “Era la conclusione perfetta”. Nella WWE, la storia non finisce mai. Domani sera a Raw, la storia ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 3 aprile 2023) La vittoria di Roman Reigns suRhodes ha spiazzato molti fan. Dopo oltre 900 giorni di regno, infatti, molti appassionati ed anche addetti ai lavori si aspettavano unaper il Tribal Chief e vedevano inil possibile artefice che così facendo poteva imporsi come nuova star in WWE. Parlando alla conferenza stampa post-show,H ha commentato l’incontro trae Roman: “Forse per molte persone è stato un risultato scioccante. Quello che voglio dire è che per me è sempre interessante quando la gente dice: “Come è potuto succedere?” o “Come hanno potuto farlo in quel momento?”. E’ la quasi perfetta sintesi di questa: “Era la conclusione perfetta”. Nella WWE, lanon finisce mai. Domani sera a Raw, la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Triple H: 'La sconfitta di Cody? Sentivo che c'era una storia migliore da raccontare' - GiovanniBen7 : #lbei Terza sconfitta consecutiva per Milano. 73-76 in favore della Reyer. Per l'Olimpia Napier ne segna 23 prenden… - clevelandcavsit : @mollarumma Peggior sconfitta in casa neanche per sogno, abbiamo perso contro la G-League dei Warriors prendendo 25… - goffredo16 : @il__chimico @PatBateman224 Triple H mandante di una sconfitta di Cody, ex AEW, ci butti dentro Orton e la faida si… - labrosport : ???? Sconfitta a sorpresa, anche per la forma. Biancoblù in affanno sin dall'inizio, la riaprono comunque per un atti… -