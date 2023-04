Tregua fiscale: in un video l’Agenzia delle Entrate riassume tutte le novità (Di lunedì 3 aprile 2023) Dal 21 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio canale YouTube “Entrate in video”, il video-convegno formativo della collana l’AgenziaInforma dedicato alla “Tregua fiscale”, che illustra e chiarisce le disposizioni a favore dei contribuenti, introdotte dalla legge di Bilancio 2023, per chiudere i conti con il fisco. Intervengono sei esperti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione che ripercorrendo le misure introdotte, trattano, i seguenti argomenti: – Stralcio dei debiti fino a mille euro e Definizione agevolata 2023 – Definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione giudiziale e rinuncia agevolata dei ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 aprile 2023) Dal 21 marzo 2023ha reso disponibile, sul proprio canale YouTube “in”, il-convegno formativo della collanaInforma dedicato alla “”, che illustra e chiarisce le disposizioni a favore dei contribuenti, introdotte dalla legge di Bilancio 2023, per chiudere i conti con il fisco. Intervengono sei esperti di Agenziae di Agenzia-Riscossione che ripercorrendo le misure introdotte, trattano, i seguenti argomenti: – Stralcio dei debiti fino a mille euro e Definizione agevolata 2023 – Definizione agevolatacontroversie tributarie, conciliazione giudiziale e rinuncia agevolata dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scudo penale, Meloni: “Adeguiamo le norme alla tregua fiscale”. L’esperto: “Provvedimento ad personam per salvare q… - Marina5116 : RT @LaNotiziaTweet: Gioco delle tre carte sullo scudo penale agli evasori. Il condono c’è, ma la Meloni gli cambia nome: “Tregua fiscale” h… - Open_gol : L'annuncio: abbassiamo l'aliquota Ires. Difendo la tregua fiscale - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Tregua fiscale, non punibilità solo per alcune violazioni - sole24ore : Tregua fiscale, non punibilità solo per alcune violazioni -