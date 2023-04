Tregua fiscale 2023: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Di lunedì 3 aprile 2023) La Legge 29 dicembre 2022 numero 197 (Manovra 2023) ha dedicato particolare attenzione al tema della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni nonché alle altre misure inerenti la cosiddetta Tregua fiscale 2023.Dopo i chiarimenti forniti con le Circolari del 13 gennaio 2023, numero 1/E, e del 27 gennaio 2023, numero 2/E, l’Agenzia Entrate è intervenuta nuovamente per dare risposta ai quesiti degli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, oltre che alle domande formulate in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.Grazie alla Circolare del 20 marzo ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 aprile 2023) La Legge 29 dicembre 2022 numero 197 (Manovra) ha dedicato particolare attenzione al tema della definizione agevolatasomme dovute a seguito del controllo automatizzatodichiarazioni nonché alle altre misure inerenti la cosiddetta.Dopo iforniti con le Circolari del 13 gennaio, numero 1/E, e del 27 gennaio, numero 2/E, l’Agenziaè intervenuta nuovamente per dare risposta ai quesiti degli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, oltre che alle domande formulate in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco.Grazie alla Circolare del 20 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Scudo penale, Meloni: “Adeguiamo le norme alla tregua fiscale”. L’esperto: “Provvedimento ad personam per salvare q… - PMI_it : Decreto Bollette in Gazzetta Ufficiale: tutte le misure: In Gazzetta Ufficiale il Decreto Bollette (DL 34/2023): ec… - Dome689 : RT @Open_gol: L'annuncio: abbassiamo l'aliquota Ires. Difendo la tregua fiscale - RGargamelli : RT @fattoquotidiano: Scudo penale, Meloni: “Adeguiamo le norme alla tregua fiscale”. L’esperto: “Provvedimento ad personam per salvare qual… - MircoComparini : FLASH NEWS – Decreto bollette e nuove scadenze per la tregua fiscale -