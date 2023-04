Treccine ricotta e uvetta | impossibile resistere

Leggi su donnaup

(Di lunedì 3 aprile 2023) Questesono una vera delizia soprattutto a colazione o a merenda, per una pausa di dolcezza. Sono davvero una squisitezza: morbidissime e cremose al contempo, dal gusto rotondo e avvolgente, il morso affonda in un impasto paradisiaco. Facilissime da realizzare, nonostante il loro aspetto che le rende simili a preparazioni di alta pasticceria, saranno amatissime da grandi e piccini. Provate a offrir loro queste chicche e vedrete quanto li renderete felici. Iniziamo!: ingredienti Per questa ricetta procuratevi: per l’impasto: 100 ml di latte 8 grammi di lievito 60 grammi di zucchero 100 grammi di panna acida 70 grammi di olio vegetale 1/2 cucchiaino di sale 10 grammi di zucchero vanigliato 500 g di farina 2 uova per la ...