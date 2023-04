Trama e trailer di Beef – Lo scontro | su Netflix la nuova dark comedy di Lee Sung Jin

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023)– Loè una delle novità più attese diin questa primavera. La serie TV sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire da giovedì 6 aprile. La casa di produzione è la A24, la stessa di Euphoria, che mira a bissare con la serie il successo cinematografico riscosso con Everything Everywhere All at Once, film dei fratelli Daniels, indiscusso trionfatore agli Oscar, con ben sette statuette. Strutturata in 10 episodi,– Loè unacreata da Lee Sung Jin, che ha come protagonista assoluta la rabbia, rappresentata sullo schermo da due interpreti d’eccellenza, Steven Yeun (Glenn Rhee In The Walking Dead) e Ali Wong (apprezzata stand upper nominata all’Emmy Award per Ali Wong: Don Wong, tra i volti principali ...