Trailer di Secret Invasion su Disney+, Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke a caccia di Skrull dal 21 giugno (Di lunedì 3 aprile 2023) Diffuso il Trailer di Secret Invasion su Disney+, il thriller di spionaggio dei Marvel Studios. La serie originale live-action debutterà il 21 giugno in esclusiva sulla piattaforma della casa di Topolino. Nella nuova serie Marvel Studios Secret Invasion, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’Invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente Invasione Skrull e salvare l’umanità. La serie Marvel Studios Secret ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Diffuso ildisu, il thriller di spionaggio dei Marvel Studios. La serie originale live-action debutterà il 21in esclusiva sulla piattaforma della casa di Topolino. Nella nuova serie Marvel Studios, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’e clandestina della Terra da parte di una fazione dimutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e loTalos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminentee salvare l’umanità. La serie Marvel Studios...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaputoItalo : FREE BRAND AMBASSADOR da un'idea di Stefano Donno : Marvel Studios’ Secret Invasion | Official Trailer... - tuttoteKit : Secret Invasion: nel primo trailer Nick Fury è un ricercato in fuga #Disney #MCU #SamuelLJackson #tuttotek - AdriJuve64 : SECRET INVASION (2023) Trailer ITA della Serie Marvel con Samuel L. Jackson - cinespression : #SecretInvasion: ecco il trailer della nuova serie Disney Plus col #NickFury di #SamuelLJackson - marvelcinemaita : Secret Invasion: il nuovo trailer della serie Marvel svela l’identità del personaggio interpretato da Emilia Clarke -