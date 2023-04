Tragedia sul lavoro a Messina | operaio muore in un cantiere edile al Papardo NOME

(Di lunedì 3 aprile 2023) Si era recato nelper effettuare un sopralluogo l'uomo che questa mattina è morto in un incidente sul, in undell'ospedaledi. Si chiama Nunzio Micale, 65 anni,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Tragedia sul lavoro nella mattinata odierna, intorno alle 11, a #Messina. La vittima, Nunzio Micale di 65 anni, è p… - AlbyPiero : RT @EleanaElefante: Qui il #Report sul #MediterraneoCentrale di #marzo2023 . Dei #naufragi, della tragedia di #Cutro ,dei #respingimenti… - RichiGatu : RT @EleanaElefante: Qui il #Report sul #MediterraneoCentrale di #marzo2023 . Dei #naufragi, della tragedia di #Cutro ,dei #respingimenti… - lacittanews : Terribile tragedia a Napoli. Un ragazzo di 17 anni è salito sul tetto di un capannone ed è precipitato, perdendo la… - EleanaElefante : Qui il #Report sul #MediterraneoCentrale di #marzo2023 . Dei #naufragi, della tragedia di #Cutro ,dei… -

Per cause da accertare, sarebbe caduto da un ponteggio morendo praticamentecolpo. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte della Squadra mobile intervenutaposto insieme alla ...... rimane l'emergenzafronte dell'immigrazione. A quaranta giorni dalla strage, il mare ha restituito un altro corpo dopo il naufragio di Cutro del 26 febbraio scorso. Le vittime della...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ...posto i carabinieri per i rilievi del caso. La donna sta bene, è stata soccorsa in codice verde.

Tragedia sul Monte San Calogero, escursionista si sente male e muore PalermoToday

Un tentativo inutile purtroppo, che gli è costato la vita. Sul luogo della tragedia anche il sindaco Flavio Stasi che, da stanotte, sta monitorando i torrenti della zona insieme agli esperti. Avviate ...Tragedia sfiorata per gioco. Solo per un caso fortuito il gruppo di adolescenti steso sull'asfalto lungo la strada regionale Casilina non ...