Traffico Roma del 03-04-2023 ore 19:30 (Di lunedì 3 aprile 2023) Luceverde Roma da Simone cerchiare una buona serata ben trovati all’ascolto chiusa la via Flaminia a causa di un grave incidente all’altezza di Prima Porta in direzione Roma coinvolte una moto è un furgone deviato il Traffico in via della Stazione di Montebello a San Giovanni in via Acaia in precedenza un incidente ora lunghe code per Traffico in via Cilicia un incidente tra via di Acilia alla via Cristoforo Colombo proprio sulla Colombo lunghe code verso il litorale sulla tangenziale code per Traffico tra Corso Francia alla Salaria sul Raccordo Anulare tratto sud della carreggiata esterna con difficoltà di circolazione la Pontina la galleria Appia in carreggiata interna code tra Nomentana e Tiburtina con queste tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023) Luceverdeda Simone cerchiare una buona serata ben trovati all’ascolto chiusa la via Flaminia a causa di un grave incidente all’altezza di Prima Porta in direzionecoinvolte una moto è un furgone deviato ilin via della Stazione di Montebello a San Giovanni in via Acaia in precedenza un incidente ora lunghe code perin via Cilicia un incidente tra via di Acilia alla via Cristoforo Colombo proprio sulla Colombo lunghe code verso il litorale sulla tangenziale code pertra Corso Francia alla Salaria sul Raccordo Anulare tratto sud della carreggiata esterna con difficoltà di circolazione la Pontina la galleria Appia in carreggiata interna code tra Nomentana e Tiburtina con queste tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robdeangeliss : Luceverde Roma @LuceverdeRoma ???? #Roma #Incidente - Via di Acilia ?????? traffico rallentato altezza Via Cristoforo… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via di Acilia ?????? traffico rallentato altezza Via Cristoforo Colombo #Luceverde #Lazio - Maurizi03605680 : @FratellidItalia Lo faranno sicuramente anche a Roma ,per alleviare il traffico sull'anulare ?? - Maurizi03605680 : @AmbCina Lo faranno sicuramente anche a Roma ,per alleviare il traffico sull'anulare ?? - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Incisa-Reggello e Valdarno. #viabiliTOS #viabiliFI -