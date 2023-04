Traffico Roma del 03-04-2023 ore 19:00 (Di lunedì 3 aprile 2023) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buonasera Bentrovati a questo aggiornamento incidenti e Traffico intenso in queste ore a causa di un incidente chiusa la via Flaminia all’altezza di Prima Porta in direzione Roma coinvolte una moto è un furgone deviato il Traffico in via della Stazione di Montebello per olio sull’asfalto al Lido di Ostia temporaneamente chiusa viale Cardinal Ginnasi all’altezza di Viale Capitan Consalvo in direzione Castel Fusano incidente sulla via Appia Nuova tra via dell’Almone e Arco di Travertino a San Giovanni incidente in via Acaia sul lungotevere Traffico rallentamenti e code in zona Castel Sant’Angelo sulla tangenziale code per Traffico tra Corso Francia e la Salaria e incolonnamenti nella nuova galleria sul Raccordo Anulare tratto sud della carreggiata ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buonasera Bentrovati a questo aggiornamento incidenti eintenso in queste ore a causa di un incidente chiusa la via Flaminia all’altezza di Prima Porta in direzionecoinvolte una moto è un furgone deviato ilin via della Stazione di Montebello per olio sull’asfalto al Lido di Ostia temporaneamente chiusa viale Cardinal Ginnasi all’altezza di Viale Capitan Consalvo in direzione Castel Fusano incidente sulla via Appia Nuova tra via dell’Almone e Arco di Travertino a San Giovanni incidente in via Acaia sul lungotevererallentamenti e code in zona Castel Sant’Angelo sulla tangenziale code pertra Corso Francia e la Salaria e incolonnamenti nella nuova galleria sul Raccordo Anulare tratto sud della carreggiata ...

